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Порядин – о фестивале «КХЛ 3х3»: это больше про атмосферу, друг друга сильно не бить

Порядин – о фестивале «КХЛ 3х3»: это больше про атмосферу, друг друга сильно не бить
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Нападающий «Спартака» Павел Порядин высказался об участии в фестивале хоккея «КХЛ 3х3». Форвард провёл два матча на турнире.

«Все уже тренируются, у всех индивидуальные занятия. У меня сегодня утром был лёд, так что уже вышли из отпуска, готовимся потихоньку к сезону. Классно пораньше было вспомнить игровые моменты, интересно провести время с ребятами.

Когда какие-то моменты есть пограничные нужно аккуратнее работать, разумеется, это и жизни касается. Дружеский турнир, больше про эмоции и атмосферу, для болельщиков. Нужно играть аккуратно, друг друга сильно не бить», – сказал Порядин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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