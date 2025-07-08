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Терещенко: Ротенберг проявил себя в СКА отлично, он выстроил хорошую систему внутри клуба

Терещенко: Ротенберг проявил себя в СКА отлично, он выстроил хорошую систему внутри клуба
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко положительно оценил работу Романа Ротенберга в СКА. Специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера СКА и позднее вошёл в совет директоров московского «Динамо».

«Как управленец Ротенберг проявил себя в СКА отлично, он выстроил хорошую систему внутри клуба. Благодаря ему у хоккеистов есть всё необходимое для тренировок и развития», — цитирует Терещенко Liveresult.

Напомним, лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

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