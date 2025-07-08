«Финансовый вопрос сделал своё дело». Рыбин оценил переход Мёрфи в СКА из «Сибири»

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин оценил переход защитника Тревора Мёрфи в СКА.

— Я хорошо общаюсь с тренером «Сибири» Вадимом Сергеевичем Епанчинцевым. О Мёрфи я слышал лучшие отзывы. СКА — немножко другая команда в плане финансов, нежели «Сибирь». Наверное, финансовый вопрос сделал своё дело.

‎— Сможет ли он восполнить потерю Никишина?

‎— А почему бы нет? Он действительно круто играл. Я повторюсь, Епанчинцев делал на него большую ставку. Мастер с большой буквы. Что касается замены Никишина, то тут всё от Ларионова зависит. Думаю, всё будет в том же русле. Они ведь знали, когда подписывали хоккеиста. Думаю, это будет игрок первого большинства. Полагаю, что и очки будет стабильно набирать.

‎— Как считаете, похож ли Мёрфи на бывшего защитника СКА Деанджело?

— Наверное, можно сравнить. Деанджело тоже, в принципе, топовый защитник, но что-то не срослось. В защите у него было очень много проблем. Оборонительная функция — первоочередная для защитника, — цитирует Рыбина «Спорт день за днем».

29-летний Мёрфи выступает в КХЛ с 2019 года с момента дебюта в лиге за «Куньлунь». Всего в Континентальной хоккейной лиге 29-летний защитник провёл 301 матч, в которых набрал 197 (52+145) очков. В прошедшем сезоне он стал самым результативным защитником регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, записав на свой счёт 58 (13+45) очков в 64 играх.