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Андрей Коваленко оценил назначение Боба Хартли главным тренером «Локомотива»

Андрей Коваленко оценил назначение Боба Хартли главным тренером «Локомотива»
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Олимпийский чемпион Андрей Коваленко оценил назначение Боба Хартли главным тренером «Локомотива». Ранее под руководством канадского тренера «Авангард» выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.

«Чтобы комментировать, надо находиться внутри команды. Но отмечу, что Хартли показал результат в Омске. Из работавших в КХЛ специалистов он один из тех, кто добился чего-то. Других тренеров и не может быть в «Локомотиве», который ставит задачу выигрывать титулы. Так что пускай работает, посмотрим, что из этого выйдет», – цитирует Коваленко «ВсеПроСпорт».

«Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Ранее команду возглавлял Игорь Никитин.

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