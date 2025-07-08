Олимпийский чемпион Андрей Коваленко оценил назначение Боба Хартли главным тренером «Локомотива». Ранее под руководством канадского тренера «Авангард» выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.

«Чтобы комментировать, надо находиться внутри команды. Но отмечу, что Хартли показал результат в Омске. Из работавших в КХЛ специалистов он один из тех, кто добился чего-то. Других тренеров и не может быть в «Локомотиве», который ставит задачу выигрывать титулы. Так что пускай работает, посмотрим, что из этого выйдет», – цитирует Коваленко «ВсеПроСпорт».

«Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Ранее команду возглавлял Игорь Никитин.