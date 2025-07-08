Бывший главный тренер «Сиэтла» вошёл в тренерский штаб «Колорадо»

Бывший главный тренер «Сиэтл Кракен» Дэйв Хэкстол вошёл в тренерский штаб «Колорадо Эвеланш», сообщает пресс-служба клуба.

56-летний Хэкстол в последний раз был на скамейке запасных НХЛ, когда он был главным тренером «Сиэтла», работая в этой роли с 2021 по 2024 год. Хэкстол возглавлял «Сиэтл» с первого же года существования команды. За эти три сезона «Кракен» показал результат в 107 побед и 139 поражений и квалифицировался в плей-офф в сезоне-2022/2023. В том сезоне Хэкстол стал финалистом премии Джека Адамса как лучший тренер.

Прошлый сезон-2024/2025 Хэкстол провёл в качестве помощника тренера сборной Канады на Кубке Шпенглера.