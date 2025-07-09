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«Нефтехимик» взял в аренду у московского «Динамо» защитника Артёма Кудашова

«Нефтехимик» взял в аренду у московского «Динамо» защитника Артёма Кудашова
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Защитник московского «Динамо» Артём Кудашов отправляется в аренду в нижнекамский «Нефтехимик» до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В сезоне-2024/2025 20-летний игрок обороны провёл за москвичей 49 игр, четыре из которых пришлись на плей-офф. За это время он набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+1». Всего Кудашов провёл за бело-голубых 74 игры в КХЛ и 103 в МХЛ.

Ранее «Динамо» объявило о продлении соглашения с игроком ещё на три года. Новый двусторонний контракт хоккеиста действует до 31 мая 2028 года.

Напомним, в прошедшем сезоне в первом раунде плей-офф КХЛ «Динамо» обыграло СКА в шести матчах. Во втором раунде бело-голубые оказались сильнее «Ак Барса» со счётом 4-2 в серии. В полуфинале Кубка Гагарина — 2025 московский клуб проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 1-4 в серии.

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