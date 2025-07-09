Черкас: сравнивать Мёрфи с Деанджело не имеет смысла, у Тони проблема была в характере

Бывший тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал переход защитника Тревора Мёрфи в санкт-петербургский клуб. Напомним, канадский экс-игрок «Сибири» подписал двухлетний контракт со СКА.

«Мне сложно сказать, как будет играть СКА в следующем сезоне. Хотелось бы дождаться и увидеть весь состав команды. Но то, что Мёрфи сильный и хороший защитник, – это 100%. Дело даже не в том, что он лучший ассистент среди игроков обороны в регулярке. Тревор играет хорошо в защите – это главное. У него хорошее катание. В большинстве на синей линии он может дополнительно помочь СКА. Мёрфи – в меру жёсткий хоккеист. Я считаю, что это достаточно неплохое приобретение.

В «Сибири» канадец был самым сильным защитником. Я думаю, что сравнивать Мёрфи с тем же Тони Деанджело не имеет смысла. Со вторым была другая история. Дело даже не в том, что он подключался к атаке и не всегда успевал в оборону. Там можно было найти партнёра, который страховал бы его. У Деанджело проблема была в характере. С Мёрфи будет иначе», – приводит слова Черкаса «Советский спорт».

29-летний Мёрфи выступает в КХЛ с 2019 года с момента дебюта в лиге за «Куньлунь Ред Стар». Всего в лиге хоккеист провёл 301 матч, в которых набрал 197 (52+145) очков. В прошедшем сезоне он стал самым результативным защитником регулярного чемпионата КХЛ, записав на свой счёт 58 (13+45) очков в 64 играх.