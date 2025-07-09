Антон Курьянов привёз Кубок Гагарина на могилу Александра Вьюхина в Омске

Бывший генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов привёз Кубок Гагарина на могилу вратаря Александра Вьюхина в Омске. В прошедшем сезоне Курьянов стал обладателем Кубка в составе тренерского штаба ярославского «Локомотива».

Напомним, Александр Вьюхин погиб на 39-м году жизни вместе с командой «Локомотив» 7 сентября 2011 года при взлёте самолёта из ярославского аэропорта. Почти 10 лет Вьюхин провёл в «Авангарде». В омском клубе Александр сыграл в 346 матчах.

Фото: Лев Лукин, «Чемпионат»

Крупнейшая спортивная катастрофа современной России, когда на взлёте из ярославского аэропорта в Туношне разбился чартерный Як-42, произошла 7 сентября 2011 года. На борту самолёта находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек 43 погибли на месте, единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.