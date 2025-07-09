Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Питтсбург» может обменять защитника Эрика Карлссона в «Детройт» — Sportskeeda

«Питтсбург» может обменять защитника Эрика Карлссона в «Детройт» — Sportskeeda
Комментарии

«Питтсбург Пингвинз» ведёт переговоры с «Детройт Ред Уингз» об обмене 35-летнего шведского защитника Эрика Карлссона. Об этом сообщает Sportskeeda со ссылкой на инсайдера Роджера Хикса.

По информации источника, переговоры между клубами по хоккеисту набирают обороты. Отмечается, что часть зарплаты игрока, скорее всего, будет удержана, но пока неизвестно, в каком объёме. Также уточняется, что в рамках этой сделки «Питтсбург» может получить нападающего Йонатана Берггрена.

В прошлом сезоне Карлссон провёл 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 53 (11+42) очка при показателе полезности «-24».

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» планирует провести летом 2025 года активную трансферную кампанию с масштабной распродажей прежнего состава.

Материалы по теме
Большие перемены. 6 звёзд НХЛ, которые летом могут сменить команды
Большие перемены. 6 звёзд НХЛ, которые летом могут сменить команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android