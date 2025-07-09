«Питтсбург» может обменять защитника Эрика Карлссона в «Детройт» — Sportskeeda

«Питтсбург Пингвинз» ведёт переговоры с «Детройт Ред Уингз» об обмене 35-летнего шведского защитника Эрика Карлссона. Об этом сообщает Sportskeeda со ссылкой на инсайдера Роджера Хикса.

По информации источника, переговоры между клубами по хоккеисту набирают обороты. Отмечается, что часть зарплаты игрока, скорее всего, будет удержана, но пока неизвестно, в каком объёме. Также уточняется, что в рамках этой сделки «Питтсбург» может получить нападающего Йонатана Берггрена.

В прошлом сезоне Карлссон провёл 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 53 (11+42) очка при показателе полезности «-24».

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» планирует провести летом 2025 года активную трансферную кампанию с масштабной распродажей прежнего состава.