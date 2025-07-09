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«Реакция и скорость принятия решения уже не те». Крикунов — о Кузнецове в НХЛ

«Реакция и скорость принятия решения уже не те». Крикунов — о Кузнецове в НХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов выразил сомнение, что Евгений Кузнецов сможет успешно выступить в НХЛ. Ранее стало известно, что 33-летний форвард планирует продолжить карьеру в НХЛ.

«Не думаю, что у Кузнецова получится хорошо заиграть в НХЛ, ведь невозможно всю жизнь играть в хоккей на отличном уровне. Реакция и скорость принятия решения уже не те, что несколько лет назад», – приводит слова Крикунова LiveResult.

В минувшем сезоне Кузнецов выступал за СКА. На данный момент он находится без контракта. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков.

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