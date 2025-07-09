Дмитрий Рябыкин высказался о назначении Боба Хартли главным тренером «Локомотива»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал назначение Боба Хартли главным тренером «Локомотива». Напомним, под руководством канадского специалиста «Авангард» выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.

– Знаменитый Боб Хартли, у которого вы несколько лет работали в «Авангарде» первым помощником, возглавил «Локомотив». Сюрприз?

– Не думаю, что это назначение может вызвать удивление. «Локомотив» – действующий чемпион, команда, перед которой всегда стоит максимальная задача. Очевидно, что после ухода штаба Игоря Никитина менеджмент, что называется, не захотел играть на понижение, минимизировав риск. Отсюда ставка на Хартли, уровень которого известен и в КХЛ, и в НХЛ. Всё логично.

– Получается, в КХЛ возвращается мода на канадских тренеров – Гру и Буше работают в ваших бывших клубах «Тракторе» и «Авангарде», теперь Хартли…

– Не делал бы обобщений. Каждый отдельный случай нужно обсуждать – со всеми плюсами и минусами. Но факт в том, что ряд ведущих клубов КХЛ сделал ставку на канадцев, – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

«Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Ранее команду возглавлял Игорь Никитин.