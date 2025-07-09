Защитник Бреннан Менелл продлил контракт со СКА до 2028 года

Защитник Бреннан Менелл продлил контракт со СКА до 2028 года, сообщает пресс-служба армейского клуба. Ранее хоккеист пополнил ряды санкт-петербургской команды в результате обмена с московским «Динамо». Отметим, что Менелл имеет российское гражданство и не является легионером в КХЛ.

«Привет, болельщики! Я очень рад оказаться в Санкт-Петербурге — отличный город, отличная команда. Не могу дождаться встречи со всеми вами. Скоро увидимся!» — сказал Менелл по-русски на видео в телеграм-канале клуба.

Менелл выступал за «Динамо» с сезона-2022/2023. В прошедшем сезоне 28-летний защитник провёл 52 матча за бело-голубых с учётом плей-офф, в которых забросил четыре шайбы и сделал 20 результативных передач.