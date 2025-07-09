Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Бреннан Менелл продлил контракт со СКА до 2028 года

Защитник Бреннан Менелл продлил контракт со СКА до 2028 года
Комментарии

Защитник Бреннан Менелл продлил контракт со СКА до 2028 года, сообщает пресс-служба армейского клуба. Ранее хоккеист пополнил ряды санкт-петербургской команды в результате обмена с московским «Динамо». Отметим, что Менелл имеет российское гражданство и не является легионером в КХЛ.

«Привет, болельщики! Я очень рад оказаться в Санкт-Петербурге — отличный город, отличная команда. Не могу дождаться встречи со всеми вами. Скоро увидимся!» — сказал Менелл по-русски на видео в телеграм-канале клуба.

Менелл выступал за «Динамо» с сезона-2022/2023. В прошедшем сезоне 28-летний защитник провёл 52 матча за бело-голубых с учётом плей-офф, в которых забросил четыре шайбы и сделал 20 результативных передач.

Материалы по теме
СКА подписал двух хоккеистов, Толчинский перешёл в «Металлург». Итоги дня в хоккее
СКА подписал двух хоккеистов, Толчинский перешёл в «Металлург». Итоги дня в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android