Глава NHLPA: новое коллективное соглашение поспособствует развитию хоккея во всём мире

Глава профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги Марти Уолш прокомментировал ратификацию нового коллективного соглашения с НХЛ. Срок действия текущего коллективного трудового договора НХЛ заканчивается 15 сентября 2026 года.

«Это коллективное соглашение показывает, чего можно достичь, когда НХЛ и профсоюз работают вместе. Это соглашение будет способствовать дальнейшему развитию игры во всём мире. Это победа для всех. Мы не смогли бы достичь этого результата без участия и поддержки наших игроков. Особая благодарность нашему исполнительному совету и переговорному комитету», — приводит слова Уолша сайт НХЛ.

Напомним, ранее стало известно, что достигнуто соглашение об увеличении числа матчей с 82 до 84 с сезона-2026/2027. Для реализации этого изменения будет сокращено количество предсезонных игр с шести‑восьми до четырёх для каждой команды.