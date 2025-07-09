Московское «Динамо» обменяло защитника Егора Никитина в «Торпедо»

Московское «Динамо» обменяло защитника Егора Никитина в нижегородское «Торпедо», сообщает пресс-служба бело-голубых в телеграм-канале. «Динамо» получило за игрока денежную компенсацию.

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит Егора за игру и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2024/2025 на счету 21-летнего Никитина три матча за бело-голубых в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он не отметился результативными действиями. Большую часть сезона хоккеист провёл в ВХЛ в «Динамо» из Санкт-Петербурга. В 68 матчах Никитин набрал 18 (5+13) очков.

Ранее стало известно, что защитник «Динамо» Артём Кудашов перешёл в нижнекамский «Нефтехимик» на правах аренды до конца сезона.