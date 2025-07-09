Борис Ротенберг объяснил, почему его сын Роман не продолжил карьеру хоккеиста

Борис Ротенберг, отец главного первого вице-президента ФХР и члена совета директоров московского «Динамо» Романа Ротенберга, рассказал, почему его сын не стал профессиональным хоккеистом.

«То, что он сделал в СКА в плане менеджмента и развития детского, юношеского и взрослого хоккея, говорит о том, что для „Динамо“ это большая перспектива. „Динамо“ же – близкий мне клуб, я в нём работал.

У него столько накопленного опыта в плане организации. Когда он учился в Англии, там создавал команду. Он очень много смотрел, как всё это было в НХЛ.

Так получилось, что в хоккей он перестал играть, я отправил его на учёбу, потому что для меня в первую очередь важно, чтобы люди были гармонично развиты. И когда он учился, то продолжал заниматься хоккеем», – приводит слова Бориса Ротенберга ТАСС.