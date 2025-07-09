Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Борис Ротенберг объяснил, почему его сын Роман не продолжил карьеру хоккеиста

Борис Ротенберг объяснил, почему его сын Роман не продолжил карьеру хоккеиста
Аудио-версия:
Комментарии

Борис Ротенберг, отец главного первого вице-президента ФХР и члена совета директоров московского «Динамо» Романа Ротенберга, рассказал, почему его сын не стал профессиональным хоккеистом.

«То, что он сделал в СКА в плане менеджмента и развития детского, юношеского и взрослого хоккея, говорит о том, что для „Динамо“ это большая перспектива. „Динамо“ же – близкий мне клуб, я в нём работал.

У него столько накопленного опыта в плане организации. Когда он учился в Англии, там создавал команду. Он очень много смотрел, как всё это было в НХЛ.

Так получилось, что в хоккей он перестал играть, я отправил его на учёбу, потому что для меня в первую очередь важно, чтобы люди были гармонично развиты. И когда он учился, то продолжал заниматься хоккеем», – приводит слова Бориса Ротенберга ТАСС.

Материалы по теме
Терещенко: Ротенберг проявил себя в СКА отлично, он выстроил хорошую систему внутри клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android