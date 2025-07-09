«Ак Барс» заключил пробные контракты с тремя хоккеистами

«Ак Барс» заключил пробные контракты с вратарём Семёном Протониным, защитником Мефодием Гареевым и нападающим Дмитрием Климовым, сообщает пресс-служба казанского клуба в своём телеграм-канале. Игроки проведут предсезонный сбор в составе молодёжной команды «Ирбис».

Напомним, «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина — 2025 на стадии 1/4 финала, уступив московскому «Динамо» со счётом 2-4. В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский клуб занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков в 68 встречах.

Ранее «Ак Барс» объявил о подписании двух хоккеистов: защитника Уайатта Калинюка и нападающего Брэндона Биро.