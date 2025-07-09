Беттмэн оценил итоги переговоров о новом коллективном соглашении между НХЛ и профсоюзом

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн высказался об утверждении нового коллективного соглашения в НХЛ. Ранее лига и профсоюз ратифицировали продление договора до 2030 года.

«Партнёрство между Ассоциацией игроков и НХЛ крепче, чем когда-либо, и совместная работа в рамках этого соглашения открывает фантастическую возможность для дальнейшего развития игры. Мы благодарны Совету управляющих [клубами НХЛ] за поддержку этого соглашения, которое гарантирует, что мы вместе будем дарить болельщикам незабываемые впечатления в ближайшие годы», – цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

Напомним, ранее стало известно, что достигнуто соглашение об увеличении числа матчей с 82 до 84 с сезона-2026/2027. Для реализации этого изменения будет сокращено количество предсезонных игр с шести‑восьми до четырёх для каждой команды.