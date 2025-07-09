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Михаил Сергачёв рассказал, могут ли иностранные игроки принять участие в «Матче года»

Михаил Сергачёв рассказал, могут ли иностранные игроки принять участие в «Матче года»
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Российский защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв ответил на вопрос о возможном участии иностранных игроков в благотворительном «Матче года». Напомним, «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА-Арены» между российскими игроками НХЛ и КХЛ.

«Нет, мы не планировали приглашать иностранных игроков, потому что это матч русских хоккеистов КХЛ и НХЛ. И в целом мы хотим, чтобы это так и оставалось», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Впервые подобная игра прошла в 2024 году. Матч состоялся в Москве на «ЦСКА-Арене» и закончился со счётом 8:8.

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