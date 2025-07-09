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Сергачёв объяснил, может ли «Матч года» в будущем пройти за пределами столицы России

Сергачёв объяснил, может ли «Матч года» в будущем пройти за пределами столицы России
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Защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв не исключил возможность проведения «Матча года» в будущем за пределами столицы России. Напомним, благотворительный «Матч года 2025» между российскими игроками НХЛ и КХЛ состоится 13 июля на «ЦСКА-Арене».

«В целом Москва действительно является самым удобным городом с точки зрения логистики. Москва – это столица. Все поезда и самолёты приходят в Москву. Но, конечно, нам бы хотелось расширить свой круг, проехаться по городам. Но всё будет зависеть от логистики, чтобы всем было удобно – и игрокам, и организаторам. Если мы сможем это сделать хорошо, то поедем», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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