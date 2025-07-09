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Овечкин ответил на вопрос о схожести «Матча года» с подобными играми в Америке

Овечкин ответил на вопрос о схожести «Матча года» с подобными играми в Америке
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что общего у «Матча года» с подобными играми в Америке. Напомним, «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА-Арены» между российскими игроками НХЛ и КХЛ.

— По настрою публики похожи такие матчи в России на те игры, которые проходят в Америке?
— Можно вспомнить Матчи звёзд. Болельщики приходят, получают удовольствие. И мы получаем. Потому что у нас не так часто выходит время вместе с ребятами проводить. Общаемся, получаем кайф от игры и всего мероприятия, — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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