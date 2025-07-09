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Овечкин: я только прилетел из Турции. Для меня главное, чтобы меня не убили сегодня!

Овечкин: я только прилетел из Турции. Для меня главное, чтобы меня не убили сегодня!
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своём настрое на благотворительный «Матч года». Напомним, «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА-Арены» между российскими игроками НХЛ и КХЛ.

— Вы будете сегодня поддаваться своим коллегам или всё будет по-честному?
— Я только прилетел из Турции. Для меня самое главное, чтобы меня не убили сегодня! (Смеётся). Поэтому будем осторожно, плавно играть в нашу игру, — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, Овечкин с 7 июня находился на отдыхе в Турции, где встретился с нападающим «Авангарда» Николаем Прохоркиным, экс-игроком ряда клубов НБА Тимофеем Мозговым, олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым, серебряным призёром ОИ-2020 волейболистом Игорем Кобзарём и другими известными спортсменами.

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