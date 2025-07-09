Артемий Панарин назвал цель, которая стоит перед организаторами «Матча года» в России

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что главной целью благотворительного «Матча года» является помочь детям и нуждающимся, а также доставить удовольствие от игры людям.

«Думаю, что для нас главная задача, наша задача номер один – это помочь детям и нуждающимся. И чтобы понравилось людям. Чтобы игра понравилась нам – это уже второстепенно. Мы являемся организаторами мероприятия. На наш взгляд, организация получается хорошей, поэтому и нам нравится», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, 13 июля в Москве на «ЦСКА Арене» состоится «Матч года» между российскими игроками НХЛ и КХЛ. Организаторами матча выступают хоккеисты Артемий Панарин и Михаил Сергачёв.