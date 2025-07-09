Овечкин — о «Матче года»: в этот раз попробуем семь забить

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил о намерении забросить семь шайб на благотворительном «Матче года». Напомним, мероприятие состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА Арены», «Команда Запада» сыграет с «Командой Востока».

Журналист. Прошлый матч получился насыщенным на забитые голы. В этом году ожидаете ли вы, что будет больше шайб?

Овечкин. В прошлом году сколько мы забили? Семь?

Сергачёв. Пять.

Овечкин. Попробуем в этом году семь забить (улыбается), — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Впервые подобная игра прошла в 2024 году. Матч состоялся в Москве на «ЦСКА-Арене» и закончился со счётом 8:8.