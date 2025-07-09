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Панарин — о «Матче года»: мы боремся с перекупами во время покупки билетов

Панарин — о «Матче года»: мы боремся с перекупами во время покупки билетов
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что организаторы благотворительного «Матча года» борются с перекупщиками во время покупки билетов на матч.

«Конечно, мы в курсе ажиотажа от нашей встречи. Боремся с перекупами во время покупки билетов. Это понятно. У людей есть запрос на хоккей и особенно на возможность посмотреть звёзд из-за рубежа, на игроков НХЛ», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Матч года» состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА Арены» между российскими игроками НХЛ и КХЛ. Организаторами матча выступают хоккеисты Артемий Панарин и Михаил Сергачёв.

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