Панарин — о «Матче года»: мы боремся с перекупами во время покупки билетов

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что организаторы благотворительного «Матча года» борются с перекупщиками во время покупки билетов на матч.

«Конечно, мы в курсе ажиотажа от нашей встречи. Боремся с перекупами во время покупки билетов. Это понятно. У людей есть запрос на хоккей и особенно на возможность посмотреть звёзд из-за рубежа, на игроков НХЛ», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Матч года» состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА Арены» между российскими игроками НХЛ и КХЛ. Организаторами матча выступают хоккеисты Артемий Панарин и Михаил Сергачёв.