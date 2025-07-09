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Овечкин высказался о возможности сыграть в следующем «Матче года» за команду КХЛ

Овечкин высказался о возможности сыграть в следующем «Матче года» за команду КХЛ
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил шансы сыграть в следующем «Матче года» в составе команды КХЛ.

— Представляете, что через год можете уже в составе команды КХЛ участвовать в «Матче года»?
— Ну не знаю! Нужно будет поговорить с ребятами, куда они меня запихнут (смеётся). Будем смотреть, — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА-Арены», где «Команда Запада» сыграет с «Командой Востока». Впервые подобная игра прошла в 2024 году. Матч также прошёл в российской столице и закончился со счётом 8:8.

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