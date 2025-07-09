«Сдал нас!» Панарин — на вопрос о чествовании Овечкина на «Матче года»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забавно отреагировал на вопрос журналиста форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину о его чествовании на предстоящем «Матче года».

Журналист. В этом году вас будут чествовать. Насколько для вас важно такое внимание всей страны к вашей персоне?

Овечкин. А чествовать где?

Журналист. На «Матче года».

Панарин. Сдал нас! (Смеётся).

Овечкин. Спасибо ребятам (Улыбается).

Сергачёв. Мы ещё не начали! — передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» между российскими игроками НХЛ и КХЛ состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА-Арены». В его рамках пройдёт чествование Овечкина.