«Сдал нас!» Панарин — на вопрос о чествовании Овечкина на «Матче года»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забавно отреагировал на вопрос журналиста форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину о его чествовании на предстоящем «Матче года».
Журналист. В этом году вас будут чествовать. Насколько для вас важно такое внимание всей страны к вашей персоне?
Овечкин. А чествовать где?
Журналист. На «Матче года».
Панарин. Сдал нас! (Смеётся).
Овечкин. Спасибо ребятам (Улыбается).
Сергачёв. Мы ещё не начали! — передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Напомним, «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» между российскими игроками НХЛ и КХЛ состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА-Арены». В его рамках пройдёт чествование Овечкина.