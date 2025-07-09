Сергачёв объяснил, почему невозможно организовать автограф-сессию на «Матче года»

Защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв заявил, что на «Матче года» невозможно организовать автограф-сессию из-за размеров площадки. Напомним, «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА-Арены», где «Команда Запада» сыграет с «Командой Востока».

«В прошлом году у нас не получилось сделать автограф-сессию. В этом году тоже не получится. Не позволяют размеры. И не получится сделать хорошо для всех.

Но в этом году мы сделали фестиваль для болельщиков. Это был важный ход, потому что не все смогут попасть на матч. Но у них будет возможность посмотреть игру в классной атмосфере. Там будут выступать звёзды, они будут петь и развлекать людей. Будет крутой фестиваль», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.