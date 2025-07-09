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Сергачёв и Панарин поздравили Овечкина с рекордом НХЛ

Сергачёв и Панарин поздравили Овечкина с рекордом НХЛ
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Защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин лично поздравили капитана и форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по голам в регулярных чемпионатах НХЛ на пресс-конференции перед «Матчем года».

Журналистка. Вы же уже поздравили Александра?

Сергачёв. В личных сообщениях — конечно.

Журналистка. А лично?

После данного вопроса Сергачёв и Панарин пожали руку Овечкину, поздравляя его с рекордом, передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, в прошлом сезоне Овечкин побил рекорд легендарного канадского нападающего Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на счету россиянина 897 голов.

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