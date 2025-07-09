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Овечкин — о рекорде: вся страна болела, весь мир говорил. Приятно, когда люди поздравляют

Овечкин — о рекорде: вся страна болела, весь мир говорил. Приятно, когда люди поздравляют
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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как переживал внимание из России во время своей погони за рекордом по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Форвард отметил, что получал от него удовольствие.

— Как вы переживаете внимание всей страны? Насколько для вас это важно?
— Получаю удовольствие. Опять же, вся страна болела, весь мир говорил. Приятно, когда подходят люди, поздравляют, — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, в прошлом сезоне Овечкин побил рекорд легендарного канадского нападающего Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на счету россиянина 897 голов.

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