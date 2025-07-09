СКА объявил о переходе Игоря Ларионова-младшего

Бывший нападающий «Торпедо» Игорь Ларионов-младший перешёл в СКА, сообщает пресс-служба армейского клуба в телеграм-канале. 26-летний хоккеист подписал контракт на один сезон.

В сезоне-2019/2020 Ларионов-младший защищал цвета «СКА-Нева», затем перешёл в «Куньлунь Ред Стар». В 2021 году подписал контракт со шведским клубом «Мура». В 2022 году вернулся в КХЛ, став игроком «Торпедо», за которое провёл три сезона.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 38 матчах за нижегородский клуб, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 15 результативными передачами.

Напомним, ранее этим летом СКА возглавил его отец Игорь Ларионов, который до этого руководил нижегородским клубом.