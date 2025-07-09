Овечкин ответил на вопрос об ажиотаже вокруг «Матча года»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, сравнивая «Матч года» с подобными играми в Америке, отметил, что там такие мероприятия вызывают аналогичный ажиотаж.

— Был ли такой ажиотаж в Америке?

— Конечно. Все хотят видеть лучших. Поэтому в любом городе, где это проводится, sold out. Что тут говорить — лучшие будут на льду, — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА-Арены» между российскими игроками НХЛ и КХЛ. В рамках мероприятия также состоится чествование Овечкина.