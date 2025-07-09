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Кирилл Марченко оценил свой прошедший сезон в «Коламбусе»

Кирилл Марченко оценил свой прошедший сезон в «Коламбусе»
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Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко оценил свой прошедший сезон и рассказал, какую роль в его развитии сыграл трагически погибший одноклубник Джонни Годро.

— Как оцените для себя прошедший сезон в «Коламбусе»?
— Хороший сезон получился. Знаю, что могу играть лучше. Есть над чем работать.

— Насколько для вашего развития была важна роль Джонни Годро?
— Джонни многому меня научил, я ему благодарен за это. Всё получилось так, что он мне в первом сезоне очень помог зарекомендовать себя в лиге, отдал много хороших передач. Стараюсь где-то брать с него пример и тоже играть в пас.

— Дмитрия Воронкова поздравили с новым контрактом?
— Конечно, поздравили, — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, 29 августа 2024 года Джонни Годро и его младший брат Мэттью во время поездки на велосипедах были насмерть сбиты водителем в Олдмансе, штат Нью-Джерси, США. Братья собирались на свадьбу своей сестры Кэти, которая должна была пройти на следующий день.

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