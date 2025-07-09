«Спартак» представил план предсезонной подготовки

Хоккейный клуб «Спартак» опубликовал план подготовки к сезону-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фото: ХК «Спартак» Москва

«План у нас есть, будем его придерживаться. С 1 по 12 августа команда под руководством Алексея Жамнова проведёт тренировочный сбор в подмосковном Пересвете. 17 и 20 августа запланированы два контрольных матча «Спартака» в Москве, против «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо». С 28 по 31 августа спартаковцы завершат подготовку к новому сезону традиционным участием на Кубке мэра Москвы, где наша команда проведёт три игры», — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

Напомним, в прошедшем сезоне «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, в котором уступил «Салавату Юлаеву» (3-4), ведя по ходу серии 3-1.