Голкипер Иван Просветов объяснил, почему решил перейти в «Калгари»

Российский голкипер «Калгари Флэймз» Иван Просветов рассказал, что решил перейти в канадский клуб из-за большей вероятности получить место в основном составе. Напомним, 26-летний вратарь подписал однолетнее соглашение с «Калгари» на сумму $ 950 тыс.

«Было много предложений из КХЛ и НХЛ. Выбрал «Флэймз», потому что пусть и контракт по деньгам был не самым лучшим, но именно в этом клубе оказалась самая благоприятная возможность бороться за место в составе. У «Калгари» есть перспективы не просто бороться за выход в плей-офф, а выйти туда и рассчитывать на что-то большее. Клуб подписывает для этого новых игроков. Надеюсь, и я принесу пользу команде. Будем работать», — приводит слова Просветова «РИА Новости Спорт».

Просветов пополнил состав ЦСКА перед сезоном-2024/2025. Голкипер принял участие в 38 играх регулярного чемпионата, в которых одержал 20 побед с 92% отражённых бросков. В плей-офф на его счету две победы в пяти встречах серии с минским «Динамо», в которых Иван пропустил 12 шайб с 91,8% отражённых бросков.

В мае 2025 года контракт Просветова с ЦСКА был расторгнут по обоюдному согласию, при этом спортивные права на хоккеиста в КХЛ остались за армейцами.