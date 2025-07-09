Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Ларионов-младший обратился к болельщикам после подписания контракта со СКА

Игорь Ларионов-младший обратился к болельщикам после подписания контракта со СКА
Комментарии

Новичок СКА, нападающий Игорь Ларионов-младший обратился к болельщикам санкт-петербургского клуба после подписания однолетнего контракта и заявил, что рад присоединиться к команде.

«Питер, привет! Очень рад быть частью команды. Не могу дождаться, когда приеду и начну работать!» — сказал Ларионов в видео, опубликованном пресс-службой СКА.

Права на видео принадлежат ХК СКА. Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

В минувшем сезоне 26-летний нападающий выступал в составе нижегородского «Торпедо». Ларионов принял участие в 38 матчах, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 15 результативными передачами. Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 127 матчей, 20 голов и 53 ассиста.

Материалы по теме
Официально
СКА объявил о переходе Игоря Ларионова-младшего
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android