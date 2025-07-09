Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Благодарен клубу, что отпустили меня». Просветов — о своём уходе из ЦСКА

«Благодарен клубу, что отпустили меня». Просветов — о своём уходе из ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Российский голкипер «Калгари Флэймз» Иван Просветов поблагодарил руководство ЦСКА за то, что позволило ему покинуть команду. Напомним, в мае 2025 года контракт игрока с армейским клубом был расторгнут по обоюдному согласию.

«ЦСКА спасибо за всё. С руководством быстро договорились о расставании. У ЦСКА очень сильный менеджмент, Игорь Вячеславович [Есмантович] выиграл несколько Кубков Гагарина в качестве руководителя клуба. Он один из самых именитых российских менеджеров. Благодарен клубу, что отпустили меня», — приводит слова Просветова «РИА Новости Спорт».

В июле «Калгари Флэймз» объявил о подписании контракта с 26-летним российским голкипером. Соглашение заключено сроком на один год, зарплата вратаря составит $ 950 тыс. за сезон.

Просветов пополнил состав ЦСКА перед сезоном-2024/2025. Голкипер принял участие в 38 играх регулярного чемпионата, в которых одержал 20 побед с 92% отражённых бросков. В плей-офф на его счету две победы в пяти встречах серии с минским «Динамо», в которых Иван пропустил 12 шайб с 91,8% отражённых бросков.

Материалы по теме
Голкипер Иван Просветов объяснил, почему решил перейти в «Калгари»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android