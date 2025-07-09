«Благодарен клубу, что отпустили меня». Просветов — о своём уходе из ЦСКА

Российский голкипер «Калгари Флэймз» Иван Просветов поблагодарил руководство ЦСКА за то, что позволило ему покинуть команду. Напомним, в мае 2025 года контракт игрока с армейским клубом был расторгнут по обоюдному согласию.

«ЦСКА спасибо за всё. С руководством быстро договорились о расставании. У ЦСКА очень сильный менеджмент, Игорь Вячеславович [Есмантович] выиграл несколько Кубков Гагарина в качестве руководителя клуба. Он один из самых именитых российских менеджеров. Благодарен клубу, что отпустили меня», — приводит слова Просветова «РИА Новости Спорт».

В июле «Калгари Флэймз» объявил о подписании контракта с 26-летним российским голкипером. Соглашение заключено сроком на один год, зарплата вратаря составит $ 950 тыс. за сезон.

Просветов пополнил состав ЦСКА перед сезоном-2024/2025. Голкипер принял участие в 38 играх регулярного чемпионата, в которых одержал 20 побед с 92% отражённых бросков. В плей-офф на его счету две победы в пяти встречах серии с минским «Динамо», в которых Иван пропустил 12 шайб с 91,8% отражённых бросков.