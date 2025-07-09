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Тренер вратарей Юрий Ключников вошёл в тренерский штаб СКА

Тренер вратарей Юрий Ключников вошёл в тренерский штаб СКА
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Тренер вратарей Юрий Ключников вошёл в тренерский штаб СКА на новый сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Юрий Ключников – в тренерском штабе СКА. У специалиста за плечами вратарская игровая карьера в «Локомотиве», «Сибири» и новокузнецком «Металлурге», а также работа тренером в «Адмирале» и СКА. В новом сезоне Юрий Викторович присоединится к команде Игоря Ларионова – желаем удачи и плодотворной работы!» — говорится в сообщении.

В 2016 году Ключников завершил игровую карьеру и начал тренерскую. Работал в командах МХЛ «Крылья Советов» и «Красная Армия». В 2021 году перешёл на работу в КХЛ, два сезона работал с вратарями в «Адмирале». С апреля 2023 года – в СКА.

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