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В КХЛ объяснили, почему в календаре нового сезона нет перерыва на Олимпиаду

В КХЛ объяснили, почему в календаре нового сезона нет перерыва на Олимпиаду
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В Континентальной хоккейной лиге объяснили, почему в календаре нового сезона нет перерыва на Олимпиаду.

«Календарь сезона-2025/2026 был разработан с учётом нынешней ситуации по недопуску сборной России к международным соревнованиям. Для подготовки и проведения Фонбет Чемпионата КХЛ необходим чёткий календарь, согласно которому клубы будут заранее планировать логистику, организационные и спортивные аспекты деятельности. Лига следит за развитием ситуации относительно участия сборной России в международных турнирах и готова к взаимодействию со всеми участниками процесса в интересах страны и развития российского хоккея», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

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