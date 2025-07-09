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КХЛ не будет препятствовать участию легионеров на Олимпиаде-2026

КХЛ не будет препятствовать участию легионеров на Олимпиаде-2026
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В Континентальной хоккейной лиге сообщили, что не будут препятствовать выступлению легионеров лиги на Олимпиаде 2026 года.

«Что касается участия иностранных игроков КХЛ в Олимпийских играх, то это вопрос взаимоотношений между клубами и хоккеистами. Лига не будет препятствовать участию легионеров на Олимпиаде», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Сборная России отстранена от всех международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея с 2022 года. Национальная команда уже пропустила четыре чемпионата мира, а также не выступит на мировом первенстве и Олимпиаде в 2026 году. Ранее стало известно, что сборную России по хоккею на Олимпиаде заменит команда Франции.

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