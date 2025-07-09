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«Лада» расторгла контракт с нападающим Рафаэлем Бикмуллиным

«Лада» расторгла контракт с нападающим Рафаэлем Бикмуллиным
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ХК «Лада» расторг контракт с нападающим Рафаэлем Бикмуллиным, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Договор с 27-летним форвардом аннулирован по обоюдному согласию сторон.

К автозаводцам Бикмуллин присоединился прошлым летом и в сезоне-2024/2025 провёл 45 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ, в которых заработал 7 (5+2) очков при показателе полезности «-2».

Всего в Континентальной хоккейной лиге Бикмуллин сыграл 296 встреч, в которых набрал 76 очков — забросил 41 шайбу и отдал 35 результативных передач. Напомним, в межсезонье «Ладу» возглавил Борис Миронов, сменив на посту главного тренера Павла Зубова.

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