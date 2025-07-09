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Бывший телекомментатор Дмитрий Фёдоров вошёл в тренерский штаб клуба МХЛ «Атлант»

Бывший телекомментатор Дмитрий Фёдоров вошёл в тренерский штаб клуба МХЛ «Атлант»
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Бывший телекомментатор Дмитрий Фёдоров вошёл в тренерский штаб клуба МХЛ «Атлант», сообщает пресс-служба клуба.

Специалист отработал с нижнекамской молодёжкой сезон-2024/2025, по итогам которого «Реактор» не сумел пробиться в плей-офф и покинул клуб. Напомним, в сезоне-2023/2024 Фёдоров был помощником главного тренера клуба МХЛ «Чайка».

Фёдоров работал на различных телеканалах с 1992 года и являлся ведущим множества передач и спортивным комментатором. До 2023 года занимал должность руководителя КХЛ-ТВ.

В прошлом сезоне МХК «Атлант» занял восьмое место в Западной конференции Золотого дивизиона. В раунде плей-ин подмосковная команда проиграла «Красной Армии» в трёх встречах.

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