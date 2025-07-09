Бывший вратарь «Витязя» Дорожко заявил, что был морально готов к расформированию команды

Бывший голкипер «Витязя» Максим Дорожко заявил, что морально был готов к тому, что подмосковную команду расформируют этим летом. «Витязь» не примет участия в следующем сезоне КХЛ, и, по информации в СМИ, прекратит существование из-за недостатка финансирования.

«Тяжело это было всё, к такому не подготовишься. Всё свалилось как снег на голову — очень резко и быстро. Мы особо ничего не понимали, что происходит, информации тоже не было, всё на уровне слухов, всё выкладывали в телеграм-каналы.

Я общался со своим агентом и был тогда психологически готов к тому, что клуб закроется. Да, у телеграм-каналов своя информация, что спонсоры нашлись, сеяли надежду, и каждый день были такие качели. Оставалось всё это не слышать, чтобы не расшатывать психику. Больше пугала неизвестность, поэтому старался отключиться от этого, продолжал тренироваться», — цитирует Дорожко ТАСС.

Ранее Дорожко был обменян в «Амур» и подписал с хабаровским клубом двухлетний контракт.