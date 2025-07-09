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Видео пресс-конференции Овечкина, Панарина и Сергачёва о «Матче года»

Видео пресс-конференции Овечкина, Панарина и Сергачёва о «Матче года»
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Российские звёзды НХЛ — нападающие Александр Овечкин и Артемий Панарин, а также защитник Михаил Сергачёв — дали интервью российской прессе. Через несколько дней хоккеисты примут участие в «Матче года 2025. Все звёзды хоккея», в котором сыграют российские звёзды НХЛ и КХЛ.

Хоккеисты поделились ожиданиями от участия в благотворительной встрече и ответили на вопросы журналистов.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Звёзды КХЛ
Не начался
Звёзды НХЛ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА-Арены», где «Команда Запада» сыграет с «Командой Востока». Впервые подобная игра прошла в 2024 году. Матч также прошёл в российской столице и закончился со счётом 8:8.

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