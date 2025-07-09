«Лада» подписала контракт с канадским нападающим Уильямом Дюфуром

«Лада» подписала контракт с нападающим Уильямом Дюфуром. Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, с 23-летним канадским форвардом заключён односторонний контракт, который рассчитан на один сезон.

Дюфур свою карьеру на молодёжном уровне начал в 2018 году и на протяжении четырёх лет выступал в главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL) за четыре команды – «Руэн-Норанда Хаскис», «Шикутими Сагенинс», «Драммондвилл Вольтижерс» и «Сент-Джон Си Догз», в составе которого по итогам сезона-2021/2022 стал самым ценным игроком лиги и лучшим снайпером, забросив 56 шайб в 66 матчах, а также обладателем Мемориального кубка.

На взрослом уровне форвард оказался в системе «Нью-Йорк Айлендерс» – этим клубом ещё в 2020 году он был выбран в пятом раунде драфта НХЛ под общим номером 152, однако большую часть времени проводил затем в АХЛ. В прошлом сезоне Дюфур сыграл в общей сложности 58 матчей за «Бриджпорт Айлендерс» и «Колорадо Иглз», заработав 22 (9+13) очка.

Также в активе Уильяма есть опыт игры за молодёжную сборную Канады (U20) и в 2022 году он стал победителем молодёжного чемпионата мира.