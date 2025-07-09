Романов назвал главный критерий во время переговоров о новом контракте с «Айлендерс»

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов назвал главный критерий во время переговоров о новом контракте с «островитянами». «Айлендерс» подписали соглашение с игроком на восемь лет и $ 50 млн.

— Что для вас было главным во время переговоров? Срок, сумма контракта или, может быть, конкурентоспособность команды?

— Прежде всего я очень хотел остаться на Лонг-Айленде и продолжить играть за «Нью-Йорк Айлендерс», так что в первую очередь, наверное, срок. Хотелось уже подписаться на долгое время, не переезжать из клуба в клуб. «Мостики» никакие не подписывать, быть уверенным. И бороться, блин, с моей любимой командой за Кубок Стэнли. Уже идти с ними дальше, до конца», — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.