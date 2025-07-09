Андрей Сафронов покинул пост директора школы московского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Специалист продолжит трудиться на благо бело-голубых в должности советника президента ХК «Динамо» Москва.

9 июля состоялась встреча генерального директора ХК «Динамо» с административным штабом школы. Сергей Сушко объявил о назначении на должность исполняющего обязанности директора школы Михаила Титова, а также поставил цели на предстоящий сезон.

Сафронов был назначен на пост директора спортивной школы бело-голубых 10 января 2024 года. 60-летний функционер занимал пост генерального директора «Динамо» с 2010 по 2017 год. В 2012 и 2013 году бело-голубые стали победителями Кубка Гагарина. С апреля 2014 года по май 2015 года Сафронов являлся генеральным менеджером сборной России по хоккею. На чемпионате мира — 2014 россияне выиграли золото, а в 2015-м – серебро турнира. 1 октября 2021 года Сафронов официально вернулся в московское «Динамо», став советником президента и председателя совета директоров столичного клуба Виктора Воронина.