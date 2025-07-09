«Не было суперзапросов». Романов рассказал, стали ли тяжёлыми переговоры о новом контракте

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал о ходе переговоров по новому контракту с клубом. «Айлендерс» подписали соглашение с игроком на восемь лет и $ 50 млн.

— Поздравляю с новым контрактом. Насколько тяжело велись переговоры?

— Спасибо! Ничего тяжёлого там не было. Переговоры просто шли, шли, шли…

Там пришёл новый генеральный менеджер Мэтью Дарше. У него было много работы, потому что он пришёл из другого клуба. Ему нужно было ознакомиться с системой, понять, как у нас всё работает. Потом драфт, на котором у нас был первый выбор, надо было все силы и внимание уделить ему. А потом, через две недели после драфта, уже меня подписали. Переговоры не были тяжёлыми, они просто длились какое-то определённое время — месяц-полтора, но в этом процессе не было ничего тяжёлого. Ни с нашей стороны каких-то суперзапросов не было, ни с их стороны. Всё как-то спокойно сложилось», — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.