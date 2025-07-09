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Российская звезда НХЛ сравнил жизнь на Лонг-Айленде с жизнью в Москве

Российская звезда НХЛ сравнил жизнь на Лонг-Айленде с жизнью в Москве
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов сравнил жизнь на Лонг-Айленде с жизнью в Москве.

— Можете описать жизнь на Лонг-Айленде и сравнить её с жизнью, например, в Москве?
— Могу. Жизнь на Лонг-Айленде — это спокойная жизнь за городом. Просто как жизнь за городом, где-то 30−40 км от центра. От Нью-Йорка отъедешь — Лонг-Айленд минут через 40. Точно так же, как и с Москвой. 40 минут от Москвы, от МКАДа уедешь — вот тот же самый Лонг-Айленд. Просто лес, ходят олени, прыгают зайчики, бегают еноты, белки, птицы поют. Там очень классная природа и вообще чистый воздух. До океана, правда, 15 минут — здесь подольше (улыбается).

Там классно жить, нам там очень нравится. Всё близко, всё в 10-минутной доступности», — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Хотел остаться в «Айлендерс» и бороться за Кубок Стэнли». Интервью с Романовым
Эксклюзив
«Хотел остаться в «Айлендерс» и бороться за Кубок Стэнли». Интервью с Романовым
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