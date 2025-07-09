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Турнир «КХЛ 3х3», Суперфинал, 2025 год: результаты на 9 июля

Турнир «КХЛ 3х3», Суперфинал, 2025 год: результаты на 9 июля
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Сегодня, 9 июля, в Москве на льду «ЦСКА-Арены» прошли три матча Суперфинала турнира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в формате «3х3». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Хоккей. «КХЛ 3х3». Суперфинал, 9 июля:

«Трактор» — «Авангард» — 7:3;
«Металлург» Мг — «Салават Юлаев» — 4:0;
«Ак Барс» — «Динамо» Мн — 2:6.

Напомним, в турнире принимали участие восемь клубов, из которых шесть по итогам 24 туров пробились в Суперфинал. Первые пять дней Суперфинала отведены под круговой турнир (клубы по разу сыграют друг с другом). 12 июля состоятся полуфиналы, матч за третье место и финал.

Турнирная таблица суперфинала КХЛ «3х3»
Календарь турнира КХЛ «3х3»
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