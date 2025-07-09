Романов поделился ощущениями от участия в матче, в котором Овечкин побил рекорд Гретцки

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов поделился ощущениями от участия в матче, в котором капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

— Александр Овечкин сегодня присутствовал на тренировке, но вы его видели и в сезоне. В одном из матчей, собственно, с «Айлендерс» он побил рекорд Гретцки. Вы наблюдали это, скажем так, из первых рядов. Какие ощущения?

— Да радовались все за него, конечно. Уже сколько интервью на эту тему было. Все были только счастливы, что наконец-то этот рекорд побил. Мы — вдвойне, потому что это Саша Овечкин, что это наш, русский. Очень гордимся, — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.