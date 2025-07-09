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Романов поделился ощущениями от участия в матче, в котором Овечкин побил рекорд Гретцки

Романов поделился ощущениями от участия в матче, в котором Овечкин побил рекорд Гретцки
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов поделился ощущениями от участия в матче, в котором капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26     4:1 Пажо – 44:20    

— Александр Овечкин сегодня присутствовал на тренировке, но вы его видели и в сезоне. В одном из матчей, собственно, с «Айлендерс» он побил рекорд Гретцки. Вы наблюдали это, скажем так, из первых рядов. Какие ощущения?
— Да радовались все за него, конечно. Уже сколько интервью на эту тему было. Все были только счастливы, что наконец-то этот рекорд побил. Мы — вдвойне, потому что это Саша Овечкин, что это наш, русский. Очень гордимся, — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Хотел остаться в «Айлендерс» и бороться за Кубок Стэнли». Интервью с Романовым
Эксклюзив
«Хотел остаться в «Айлендерс» и бороться за Кубок Стэнли». Интервью с Романовым
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